Calciomercato Roma: cosa manca per chiudere Wesley

Calciomercato Roma: cosa manca per Wesley. Il terzino del Flamengo è molto vicino ai giallorossi

calciomercato della Roma entra nella sua fase più calda. Ore di trepidante attesa a Trigoria per la risposta del Flamengoalla nuova, importante offerta presentata per l’esterno destro Wesley. La dirigenza giallorossa ha messo sul piatto una seconda proposta ufficiale da 25 milioni di euro, una cifra ritenuta congrua per convincere il club brasiliano a cedere il talentuoso classe 2003.

La trattativa per portare Wesley alla Roma è ormai in una fase decisiva. Dopo un primo approccio e un’offerta iniziale, il club capitolino ha rotto gli indugi con un rilancio significativo, spinto dalla volontà di regalare al nuovo tecnico Gian Piero Gasperini un tassello fondamentale per il suo scacchiere tattico. L’allenatore, infatti, è un grande estimatore del giocatore e lo aveva già cercato in passato, vedendo in lui l’interprete ideale per la fascia destra.

A favorire l’operazione c’è la volontà chiarissima del calciatore. Wesley ha già dato il suo pieno assenso al trasferimento nella Capitale, manifestando il suo gradimento per la destinazione e spingendo attivamente con il suo club per la fumata bianca. Tutte le parti sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli e raggiungere un’intesa definitiva che possa sbloccare il suo approdo in Serie A.

L’attesa è ora tutta per la comunicazione del Flamengo. Il club rubronegro sta valutando l’offerta e nelle prossime ore è atteso il verdetto finale. La Roma è fiduciosa e spera di poter chiudere a breve uno dei colpi più importanti della sua estate, assicurandosi un esterno di grande prospettiva e già pronto a incidere nel campionato italiano. La palla passa al Flamengo: il futuro di Wesley è appeso a un filo.