Calciomercato Roma, colpo di scena: ora Xhaka può sfumare

Calciomercato Roma, lontana dal chiudersi la trattativa per lo svizzero che, ora, rischia di sfumare: le ultime

Come riportato dal quotidiano britannico The Athletic, l’Arsenal sarebbe scontento dei tempi per la cessione di Granit Xhaka. La Roma non pare voler accontentare le richieste dei londinesi che, a questo punto, potrebbero offrire il rinnovo al centrocampista svizzero.

Se non dovesse arrivare una proposta interessante nei prossimi giorni, le probabilità che l’affare vada a monte sarebbero molto alte.