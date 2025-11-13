Zirkzee Roma, attenzione a questo intreccio di mercato: l’olandese arriverà in giallorosso solo ad una condizione. Ecco quale

Zirkzee Roma: il grande obiettivo giallorosso e gli intrecci di mercato tra Italia e Premier League. La cessione di Ferguson all’Everton potrebbe sbloccare la trattativa.

Il rebus attaccante continua a dominare la scena in casa giallorossa. La Roma è alla ricerca di un centravanti che possa garantire gol, tecnica e continuità, e il nome che spicca su tutti è quello di Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese, protagonista con il Bologna, rappresenta il profilo ideale per il progetto dei Friedkin: giovane, talentuoso e già abituato al campionato italiano. Il binomio Zirkzee Roma è oggi al centro di un intricato intreccio di mercato che coinvolge più club e potrebbe ridisegnare le strategie di diverse società europee.

L’arrivo di Zirkzee nella Capitale aprirebbe, infatti, nuovi scenari. In caso di accordo positivo con il Bologna, la Roma sarebbe pronta a rinunciare a Evan Ferguson, attualmente in prestito dal Brighton. L’attaccante irlandese, finora, non ha convinto del tutto e il suo ritorno in Premier League diventerebbe più che probabile qualora l’olandese approdasse a Trigoria.

Tuttavia, sullo sfondo della trattativa Zirkzee Roma si muove anche l’Everton, club inglese deciso a rinforzare il reparto offensivo per il tecnico David Moyes. I Friedkin, già impegnati nella gestione di diversi fronti internazionali, avrebbero un ruolo indiretto anche in questa operazione, dato il loro coinvolgimento nei rapporti con alcuni fondi interessati al mercato britannico.

Secondo quanto riportato dal giornalista Graeme Bailey ai microfoni di Everton News, la squadra di Liverpool avrebbe messo gli occhi su Evan Ferguson, già sondato la scorsa estate prima del suo trasferimento alla Roma. Ma il club inglese non esclude nemmeno la possibilità di puntare su Joshua Zirkzee, che continua a essere uno dei profili più apprezzati anche in Premier League per il suo mix di fisicità, intelligenza tattica e tecnica raffinata.

Il fascino della Roma resta però forte, e l’ambizione di riportare la squadra ai vertici del calcio italiano potrebbe convincere Zirkzee a scegliere la Capitale. L’olandese vedrebbe nella Roma una tappa di crescita ideale, in un ambiente competitivo e in una città che vive di calcio e passione.

Il puzzle di mercato è ancora aperto, ma una cosa è certa: la trattativa Zirkzee Roma non è solo una suggestione. È il simbolo di una strategia mirata, che unisce visione, investimenti e ambizione. E se le parti riusciranno a trovare l’intesa giusta, il nuovo numero 9 giallorosso potrebbe presto parlare olandese.