Calciomercato Roma, a gennaio un nuovo attaccante per Gasperini: i nomi sul taccuino di Massara. Le ultime

Calciomercato Roma: Zirkzee e Lookman nel mirino, Massara studia i rinforzi per gennaio. A gennaio i giallorossi prenderanno un attaccante.

Il calciomercato della Roma si prepara ad entrare nel vivo in vista della sessione invernale. Dopo undici giornate di campionato, la squadra giallorossa condivide la vetta della classifica con l’Inter, sorprendendo tutti coloro che a inizio stagione avevano indicato altri club come favoriti per la corsa scudetto. Il progetto tecnico di Gian Piero Gasperini, alla prima stagione sulla panchina romanista, sta mostrando risultati evidenti: il gruppo cresce, la mentalità è cambiata e diversi giocatori stanno vivendo una seconda giovinezza sotto la sua guida.

Nonostante l’entusiasmo generale, però, la sensazione è che per mantenere questo ritmo e restare nelle prime posizioni servano rinforzi mirati nel prossimo calciomercato della Roma, soprattutto nel reparto offensivo. Le due punte titolari, Dovbyk e Ferguson, stanno faticando più del previsto e la società, guidata dal direttore sportivo Massara, è già al lavoro per ampliare le opzioni a disposizione di Gasperini.

Tra i nomi presenti sul taccuino della dirigenza spiccano quelli di Joshua Zirkzee e Ademola Lookman, due profili ideali per dare maggiore imprevedibilità all’attacco giallorosso. La pista più percorribile sembra essere quella che porta all’ex Bologna, oggi al Manchester United. Il talento olandese, finito ai margini del progetto di Amorim, potrebbe partire già a gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni di Fabrizio Romano, sarebbero già avvenuti i primi contatti esplorativi tra le parti per valutarne la fattibilità. Zirkzee vedrebbe nella Roma una destinazione perfetta per rilanciarsi e riconquistare la nazionale olandese in vista del Mondiale 2026.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Più complicata, invece, la pista che conduce a Ademola Lookman. L’attaccante dell’Atalanta, autore di 52 gol in tre stagioni e protagonista assoluto nella vittoria in Europa League, resta un vecchio pupillo di Gasperini. La scorsa estate l’Inter aveva presentato un’offerta da circa 45 milioni di euro, respinta dai bergamaschi. Ora il suo nome è tornato a circolare nei corridoi di Trigoria, ma al momento non esiste una trattativa concreta.

In ogni caso, il calciomercato della Roma di gennaio si preannuncia vivace e strategico. L’obiettivo della società è chiaro: dare a Gasperini gli strumenti per continuare a sognare in grande e consolidare una Roma finalmente competitiva ai massimi livelli del calcio italiano.