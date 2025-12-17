Calciomercato Roma, Gasperini vuole a tutti i costi Zirkzee. La situazione intorno alla squadra giallorossa

Calciomercato Roma: Gasperini detta le priorità per l’attacco. La situazione attuale non lascia dubbi

Il Calciomercato Roma entra in una fase di valutazioni profonde, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, Gian Piero Gasperini ha già delineato una gerarchia chiara sugli attaccanti ideali per il suo progetto tecnico, indicando preferenze precise e alternative ben definite in vista delle prossime mosse della dirigenza giallorossa.

In cima alla lista dei desideri del tecnico c’è Joshua Zirkzee. Gasperini considera l’attaccante olandese una prima punta, seppur atipica, capace di legare il gioco, muoversi su tutto il fronte offensivo e creare spazi per i compagni. Un profilo che si sposerebbe perfettamente con le sue idee tattiche. Accanto a lui, nella visione dell’allenatore, ci sarebbe Giacomo Raspadori, ritenuto una seconda punta ideale per qualità tecniche, intelligenza calcistica e capacità di adattarsi a più ruoli offensivi.

Se potesse, Gasperini li prenderebbe entrambi, regalando alla Roma un attacco dinamico e imprevedibile. Tuttavia, il Calciomercato Roma deve fare i conti con budget, concorrenza e opportunità. In caso di scelta obbligata, il tecnico punterebbe con decisione su Zirkzee, ritenuto più funzionale come riferimento centrale dell’attacco.

Non mancano, però, le alternative. Come possibile opzione all’ex Bologna, Gasperini apprezza Yuri Alberto, attaccante che unisce fisicità e senso del gol, e che potrebbe rappresentare una soluzione meno complessa sotto il profilo economico. Discorso diverso per Beto: l’attaccante portoghese non è considerato una priorità assoluta, ma diventerebbe un profilo utile per completare il reparto offensivo qualora dovesse concretizzarsi l’addio di Artem Dovbyk.

Il Calciomercato Roma non si limita però ai grandi nomi. Gasperini segue con interesse anche Giovane del Verona, esterno offensivo giovane e in crescita, monitorato da tempo anche da Inter e Napoli. Un profilo che rispecchia la filosofia dell’allenatore, da sempre attento alla valorizzazione dei talenti emergenti.

Infine, attenzione alla concorrenza: su Raspadori, infatti, si registra anche l’interesse della Lazio di Maurizio Sarri, pronta a inserirsi nella corsa all’attaccante. Un fattore che potrebbe complicare i piani del Calciomercato Roma, chiamato a muoversi con decisione per regalare a Gasperini l’attacco ideale.

