Zirkzee Roma, l’olandese è il primo obiettivo per l’attacco di Gasperini. Ma ci sono due ostacoli da superare. I dettagli

Zirkzee Roma, Gasperini spinge per avere l’olandese in rosa. Da superare, però, la folta concorrenza della Premier League e non solo. Le ultime

Il tema centrale del mercato invernale giallorosso continua a essere uno solo: Zirkzee. Il nome dell’attaccante olandese rimane infatti in cima alla lista di Gasperini e Massara per rinforzare il reparto offensivo già a gennaio. Joshua Zirkzee, ormai ai margini del progetto tecnico del Manchester United, è alla ricerca di una squadra che possa garantirgli il minutaggio necessario a rientrare nel giro della nazionale olandese in vista del Mondiale di giugno. In questo scenario, la Roma si presenta come una destinazione ideale: ambiente conosciuto, Serie A familiare e un allenatore pronto a valorizzarlo.

Nonostante la prudenza mostrata a Trigoria, la pista Zirkzee è oggi una delle più vive e monitorate delle ultime settimane. La Repubblica sottolinea come il club giallorosso non stia compiendo vere e proprie accelerazioni, ma continui a considerare Zirkzee il profilo perfetto per completare l’attacco di Gasperini, soprattutto per caratteristiche tecniche e capacità di dialogo con i compagni. Le interlocuzioni con il Manchester United procedono in maniera informale: nessuna decisione definitiva è stata presa dagli inglesi, ma la Roma resta alla finestra, pronta a cogliere l’occasione qualora si aprisse uno spiraglio concreto.

Nel frattempo, però, la concorrenza oltremanica si fa sempre più fitta. Il West Ham è attualmente la società più attiva e ha già sondato con decisione la situazione dell’olandese. Anche il Brighton ha manifestato interesse, aggiungendosi così alla corsa al giocatore. La Roma osserva con attenzione questi movimenti, consapevole che l’ingresso in scena di club della Premier League potrebbe complicare non poco la possibile operazione Zirkzee.

Proprio per questo Massara e Gasperini stanno valutando anche opzioni alternative. I nomi sul tavolo sono due: Yuri Alberto del Corinthians, profilo gradito ma non semplice da liberare, e Franculino del Midtjylland, per il quale però il club danese chiede una cifra altissima, intorno ai 45 milioni di euro. Una valutazione che rende l’operazione difficilmente sostenibile e che, di fatto, riporta l’attenzione sul piano principale: lavorare affinché la pista Zirkzee diventi percorribile.

Il vantaggio dei giallorossi, al momento, resta la volontà del giocatore. Zirkzee desidera tornare in Serie A, convinto che il campionato italiano possa offrirgli visibilità, continuità e una reale possibilità di mettersi in mostra in vista dei prossimi impegni internazionali. Sul fronte uscite, intanto, si avvicina la cessione di Baldanzi, ormai a un passo dal Verona dopo lo stop arrivato nell’ultimo giorno del mercato estivo.