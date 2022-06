Calciomercato Salernitana, De Sanctis tratta Ansaldi: la situazione

Calciomercato Salernitana: De Sanctis vuole regalare a Nicola un esterno d’esperienza e tratta Ansaldi

Il neo direttore sportivo della Salernitana Morgan De Sanctis vuole regalare rinforzi di spessore e d’esperienza a Davide Nicola e sulla lista sarebbe finito Cristian Ansaldi.

Come riportato da Il Mattino, il d.s. ha già avuto contatti con gli agenti dell’esterno argentino che si libera a zero dal Torino. L’offerta è di un anno di contratto. Il calciatore è gradito al tecnico granata e sarebbe un elemento perfetto per il suo 3-5-2.