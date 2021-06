Calciomercato Salernitana: sondaggio con l’Inter per Pinamonti. I dettagli

Al netto di colpi di scena l’attaccante Andrea Pinamonti dovrebbe lasciare l’Inter in estate: la Salernitana ci pensa

Come riporta Gazzetta.it l’attaccante dell’Inter Andrea Pinamonti dovrebbe lasciare i nerazzurri in estate, dopo una stagione da comparsa che non soddisfa più le esigenze del classe 1999.

Sulle sue tracce ci sarebbe la neopromossa Salernitana, che prima di tentare l’affondo per l’attaccante nerazzurro dovrà risolvere la grana societaria. I granata dovranno anche superare lo scoglio ingaggio: Pinamonti percepisce 2 milioni di euro all’Inter.