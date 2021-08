Calciomercato Sampdoria, l’addio di Audero è più lontano

Calciomercato Sampdoria, Audero non si muove: in Serie A squadre sistemate, resta solo l’opzione estero per lui

Il calciomercato della Sampdoria è ancora fermo. Non ci sono stati sostanziali movimenti in entrata così come non ci sono stati acuti in uscita. Gli esuberi restano tali, così come i calciatori da cui la Sampdoria vorrebbe trarre plusvalenze. Uno di questi era Emil Audero, che però sembra destinato a restare in blucerchiato.

Tutte le squadre di Serie A, come riporta Il Secolo XIX, si sono sistemate e quindi un trasferimento è da considerare fuori discussione. Resta solo, ma in maniera residuale dato che non ci sono stati abboccamenti da parte di nessun club, la pista estero.

