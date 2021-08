Calciomercato Sampdoria, attesa l’offerta del Tottenham per Damsgaard

Calciomercato Sampdoria, Damsgaard seguito dal Tottenham: attesa la prima offerta, sullo sfondo resta il Leeds

Mikkel Damsgaard resta la punta di diamante della Sampdoria. Il centrocampista, per il quale Massimo Ferrero non pensa di accettare offerte al di sotto dei trenta milioni di euro, è seguito dal Tottenham e da altre squadre di Premier League.

A quanto riporta La Repubblica, dall’Inghilterra sarebbero certi che la prima proposta sarebbe quasi pronta per essere presentata alla Sampdoria. Fabio Paratici ha già pescato in serie A, Romero e Gollini e il prossimo potrebbe essere il blucerchiato. La principale concorrenza, come riporta il quotidiano cittadino, sarebbe rappresentata dal Leeds, che ha appena rinnovato con “El Loco” Bielsa e proprio il tecnico sta spingendo molto per avere un’ala con le caratteristiche di Damsgaard.

TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMPNEWS24.COM