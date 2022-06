Calciomercato Sampdoria: concorrenza per Caldara

Calciomercato Sampdoria: c’è la fila per Caldara. Il difensore di proprietà del Milan ambito anche dall’Empoli

Mattia Caldara è un obiettivo di mercato della Sampdoria in vista della prossima stagione. Tuttavia, la società blucerchiata dovrà fronteggiare la concorrenza di altri club per strappare il cartellino del difensore, in uscita dal Milan.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sulle tracce dell’ex Venezia ci sarebbe anche l’Empoli. I toscani hanno effettuato un sondaggio nei giorni scorsi e si aggiungono alla lunga lista di pretendenti per Caldara.