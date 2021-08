Calciomercato Sampdoria: corsa a due per Caprari. Tutti i dettagli

Calciomercato Sampdoria, in casa blucerchiata tiene banco il futuro di Caprari: corsa a due tra Salernitana e Spezia

In casa Sampdoria si continua a parlare del calciomercato in uscita e tra i nomi da monitorare c’è sicuramente Gianluca Caprari. L’attaccante sta stupendo positivamente Roberto D’Aversa ma il suo futuro potrebbe essere lontano da Genova: corsa a due per lui.

Secondo quanto riporta Sky Sport, su Caprari resta forte l’interesse della Salernitana, nonostante la chiusura imminente con il Crotone per Simy; ma resta da tenere sotto osservazione anche la pista Spezia, vera alternativa al trasferimento in Campania dell’attaccante.