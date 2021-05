Calciomercato Sampdoria, dubbi sul rinnovo di Quagliarella: ultima al Ferraris?

L’addio di Claudio Ranieri potrebbe aver pregiudicato la permanenza di Fabio Quagliarella alla Sampdoria? L’annuncio del rinnovo è atteso, oggi 500 in Serie A

Fabio Quagliarella si prepara a tagliare un traguardo importante in Serie A. Come riporta La Repubblica, se Quagliarella scenderà in campo questa sera taglierà il traguardo delle 500 presenze, mentre a livello di gol è a quota 176 di cui 96 con la maglia blucerchiata. Questa sera, però, potrebbe anche essere l’ultima partita con la maglia della Sampdoria.

L’addio di Claudio Ranieri potrebbe pregiudicare la permanenza del capitano in blucerchiato? Al momento non è ancora arrivato il rinnovo di contratto, sebbene i quotidiani cittadini lo abbiano dato per fatto in diverse occasioni. Forse il momento buono per annunciarlo potrebbe essere proprio oggi per placare le ansie dei tifosi blucerchiati e in concomitanza con il traguardo delle 500 in Serie A. Un silenzio perpetrato potrebbe invece significare che Quagliarella nutre ancora dei dubbi o sulla proposta fattagli dalla Sampdoria a livello economico e di prospettive o in relazione alla futura guida tecnica del club.