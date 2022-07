Calciomercato Sampdoria, il Verona vuole Depaoli: i dubbi di Giampaolo

Calciomercato Sampdoria: il Verona ha messo gli occhi su Depaoli, ma Giampaolo avrebbe dei dubbi sulla cessione dell’esterno

L’esterno destro della Sampdoria Fabio Depaoli è finito nel mirino del Verona. La partenza di Darko Lazovic spianerebbe la strada a una possibile trattativa, ma la cessione del blucerchiato non è una delle priorità della Sampdoria.

Per il momento infatti, Depaoli è considerato il vice di Bereszynski, in attesa del rientro in condizione di Andrea Conti e considerando che Marco Giampaolo ha fatto capire che non considera Mehdi Leris come terzino. Per questo motivo la Sampdoria non può privarsi di Depaoli a poco più di due settimane dall’inizio del campionato di Serie A.

