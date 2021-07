Calciomercato Sampdoria, proposto Ribery: i dettagli

Calciomercato Sampdoria: l’agente Lippi avrebbe proposto alla Sampdoria Franck Ribery che da oggi è svincolato

La Fiorentina ha scelto di non rinnovare il contratto di Franck Ribery. Il francese, da oggi 1 luglio, è svincolato e libero di firmare per qualsiasi squadra. La priorità di Ribery è restare in Serie A non potendo, per scelta, tornare in Bundesliga e non essendo del tutto convinto di accettare proposte in patria.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24

L’agente Davide Lippi, a quanto riporta Il Secolo XIX, lo avrebbe proposto alla Sampdoria. Il suo arrivo in blucerchiato è subordinato a una drastica riduzione del suo ingaggio (alla Fiorentina percepiva uno stipendio pari a quattro milioni di euro). L’attaccante può beneficiare della fiscalità agevolata, ma comunque dovrebbe tagliare almeno i 2/3 del suo stipendio per poter rientrare nei parametri economici richiesti da Massimo Ferrero.