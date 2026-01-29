Calciomercato Sassuolo, è fatta per l’arrivo di Nzola! Domani le visite e la firma: tutti i dettagli

Calciomercato Sassuolo, che colpo in attacco per i neroverdi: accordo chiuso per Nzola. Domani visite mediche e firma

Il Sassuolo ha definito l’arrivo di M’Bala Nzola dalla Fiorentina, chiudendo un’operazione che rafforza il reparto offensivo di Fabio Grosso. L’attaccante angolano arriva dopo la parentesi al Pisa, dove nella prima parte di stagione ha messo a segno 3 gol in 16 presenze.

Nzola, che in passato si è messo in mostra con la maglia dello Spezia, prenderà il posto lasciato libero da Walid Cheddira, trasferitosi al Lecce. Il suo profilo è stato scelto per garantire fisicità, profondità e un’alternativa immediata nel ruolo di centravanti.

Il giocatore è atteso domani a Reggio Emilia per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai neroverdi. Una volta completate le formalità, sarà subito a disposizione del nuovo allenatore. Lo riporta Di Marzio.

