Connect with us

Calciomercato

Calciomercato Sassuolo, è fatta per l’arrivo di Nzola! Domani le visite e la firma: tutti i dettagli

Published

55 minuti ago

on

By

Nzola

Calciomercato Sassuolo, che colpo in attacco per i neroverdi: accordo chiuso per Nzola. Domani visite mediche e firma

Il Sassuolo ha definito l’arrivo di M’Bala Nzola dalla Fiorentina, chiudendo un’operazione che rafforza il reparto offensivo di Fabio Grosso. L’attaccante angolano arriva dopo la parentesi al Pisa, dove nella prima parte di stagione ha messo a segno 3 gol in 16 presenze.

Nzola, che in passato si è messo in mostra con la maglia dello Spezia, prenderà il posto lasciato libero da Walid Cheddira, trasferitosi al Lecce. Il suo profilo è stato scelto per garantire fisicità, profondità e un’alternativa immediata nel ruolo di centravanti.

Il giocatore è atteso domani a Reggio Emilia per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai neroverdi. Una volta completate le formalità, sarà subito a disposizione del nuovo allenatore. Lo riporta Di Marzio.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero5 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

andrea bargione juve napoli andrea bargione juve napoli
Juventus News3 giorni ago

Juventus, Spalletti cambia i bianconeri! Da Napoli a Napoli, il tecnico si prende una rivincita – VIDEO

Juventus, Luciano Spalletti uomo simbolo della rinascita: dopo le critiche in Nazionale arriva la risposta sul campo Il cammino della...
Change privacy settings
×