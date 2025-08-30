Calciomercato Sassuolo, occhi puntati su quel giocatore per rinforzare la rosa. Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo: occhi puntati su Samuele Birindelli per rinforzare la rosa di Fabio Grosso

Il Calciomercato Sassuolo entra nella fase decisiva e la dirigenza neroverde è determinata a chiudere la sessione estiva con uno o due colpi mirati. L’obiettivo principale è rafforzare la rosa a disposizione di Fabio Grosso, tecnico chiamato a riportare entusiasmo e risultati dopo la retrocessione. Tra i nomi più caldi in queste ore c’è quello di Samuele Birindelli, esterno classe ’99 attualmente in forza al Monza.

Secondo quanto riportato da TUTTOmercatoWEB.com, il Calciomercato Sassuolo si è riacceso con nuovi contatti tra il club emiliano e quello brianzolo per discutere il trasferimento del terzino destro. L’operazione potrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, formula gradita ad entrambe le parti.

Birindelli rappresenterebbe un rinforzo strategico per il Sassuolo. Cresciuto calcisticamente nel Pisa, con cui ha collezionato 192 presenze tra Serie B e C, il difensore ha poi proseguito la sua crescita a Monza, dove in tre stagioni ha messo insieme 91 presenze, di cui ben 87 in Serie A. Un profilo che unisce esperienza nella massima serie e duttilità tattica: caratteristiche ideali per il gioco di Fabio Grosso.

Nonostante la sua attuale permanenza nella rosa del Monza — è stato schierato sia nella gara di Coppa Italia contro il Frosinone sia nel debutto stagionale contro il Mantova in Serie B — il destino di Birindelli è ancora tutto da scrivere. Il tecnico del Monza, Paolo Bianco, punta su di lui, ma il Calciomercato Sassuolo potrebbe far vacillare le certezze brianzole.

Per il Sassuolo, reduce da una dolorosa sconfitta per 3-2 contro la Cremonese, l’arrivo di un giocatore come Birindelli sarebbe un’iniezione di qualità ed esperienza. Il terzino toscano potrebbe garantire una maggiore solidità difensiva e allo stesso tempo dare profondità sulla fascia, elemento su cui Grosso intende puntare per rilanciare la squadra.

In attesa della fumata bianca, il Calciomercato Sassuolo continua a lavorare sottotraccia, con l’obiettivo di chiudere al meglio una finestra estiva già movimentata. E Samuele Birindelli potrebbe essere l’ultimo tassello per completare una rosa competitiva per il campionato di Serie A.