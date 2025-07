Calciomercato Sassuolo, si spinge per il colpo Buchanan! Un biglietto da visita per il ritorno in Serie A

Calciomercato Sassuolo: occhi su Buchanan e Pio Esposito, contatti aperti con l’Inter. Le ultimissime sui neroverdi

Il calciomercato Sassuolo entra nel vivo e si intensificano i contatti con l’Inter, club con cui i neroverdi intrattengono da tempo rapporti privilegiati. Come riportato dal Corriere dello Sport, la società emiliana avrebbe messo gli occhi su Tajon Buchanan, esterno canadese di proprietà dell’Inter, reduce da una stagione in prestito al Villarreal in Liga.

Buchanan, classe 1999, è un profilo che interessa per la sua capacità di giocare sia da esterno alto che da quinto di centrocampo, ruolo che potrebbe essere centrale nel nuovo assetto tecnico del Sassuolo dopo la promozione. L’Inter è disposta ad ascoltare proposte per il canadese, e il Sassuolo ha già iniziato a muoversi, sondando la disponibilità e i margini per un’operazione in prestito o con diritto di riscatto.

Ma Buchanan non è l’unico nerazzurro nel mirino. Il calciomercato del Sassuolo guarda con grande attenzione anche a Pio Esposito, giovane attaccante classe 2005, fratello minore di Sebastiano e grande promessa del vivaio interista. Esposito ha attirato l’interesse di diverse società dopo un’annata positiva tra Primavera e Nazionali giovanili, e ora il Sassuolo si è iscritto ufficialmente alla corsa per aggiudicarselo.

Il dialogo tra le due società è agevolato dallo storico rapporto tra Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, e Giuseppe Marotta, dirigente dell’Inter. I due club, già protagonisti in passato di diverse operazioni di mercato, mantengono una linea diretta e costante. Questo potrebbe facilitare l’approdo di uno, se non di entrambi, i giovani talenti alla corte del nuovo allenatore neroverde, intenzionato a costruire una squadra dinamica e con margini di crescita.

Il Sassuolo, dopo l’amara retrocessione, vuole ripartire con un progetto ambizioso fondato su giovani di qualità e giocatori funzionali al suo stile di gioco. In questo senso, sia Buchanan che Pio Esposito rappresentano due investimenti strategici, capaci di coniugare talento, prospettiva e sostenibilità economica.

Il calciomercato del Sassuolo si muove dunque tra profili internazionali e giovani italiani promettenti, con l’obiettivo di costruire una rosa competitiva per la salvezza in Serie A. Le prossime settimane saranno decisive per capire se i contatti con l’Inter si trasformeranno in trattative concrete.