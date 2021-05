Calciomercato Sassuolo, De Zerbi porta con sè un difensore?

Un pupillo di Roberto De Zerbi potrebbe finire con lui allo Shaktar Donetsk. Le ultime sul difensore del Sassuolo

Roberto De Zerbi è ormai ad un passo dallo Shaktar Donetsk, mancano solo le ultime pratiche. A fine stagione arriverà l’ufficialità e l’attuale allenatore del Sassuolo potrebbe portarsi dietro qualche pupillo.

Di oggi la notizia dei saluti di Boga, difficile però vederlo approdare in Ucraina. Più possibilità invece per il difensore brasiliano Marlon. Si sa, allo Shaktar i giocatori verdeoro sono da anni molto apprezzati e De Zerbi non ha mai nascosto un debole per il suo difensore. Quando disponibile infatti lo ha sempre fatto giocare e adesso potrebbe succedere anche fuori dall’Italia. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.