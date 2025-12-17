Calciomercato Sassuolo, Laurienté potrebbe essere ceduto? La situazione non lascia alcun dubbio

Calciomercato Sassuolo: il futuro di Laurienté torna al centro delle trattative

Il Calciomercato Sassuolo è pronto a vivere, nel mese di gennaio, una nuova puntata della lunga telenovela legata ad Armand Laurienté. L’esterno offensivo francese, da tempo, ha manifestato la volontà di intraprendere una nuova avventura lontano dall’Emilia, e già durante la scorsa estate il suo addio era apparso imminente. Il trasferimento al Sunderland sembrava cosa fatta, salvo poi arenarsi nelle fasi finali, costringendo il numero 45 a restare in neroverde.

Laurienté è così tornato a indossare la maglia del Sassuolo, ma la sensazione è che si tratti solo di una soluzione temporanea. Con l’apertura del mercato invernale, il suo nome è destinato a tornare caldo e il Calciomercato Sassuolo potrebbe ruotare ancora una volta intorno alle sue scelte. La permanenza dell’esterno appare infatti sempre più complicata e, forse anche per questo motivo, nelle ultime settimane Fabio Grosso ha iniziato a concedere maggiore spazio ad Alieu Fadera, profilo che potrebbe rappresentare una valida alternativa in caso di addio.

La dirigenza neroverde osserva con attenzione l’evolversi della situazione. In caso di partenza di Laurienté, sarà inevitabile intervenire sul mercato per trovare un sostituto all’altezza, capace di garantire qualità, velocità e imprevedibilità sulla fascia. Il Sassuolo, da sempre attento alla valorizzazione dei giovani e agli investimenti mirati, si farà trovare pronto.

Armand Laurienté può davvero lasciare il Sassuolo

Il futuro di Armand Laurienté sembra dunque destinato a essere lontano dal Mapei Stadium, anche se resta da definire il momento esatto della separazione. Il contratto in scadenza nel 2027 offre al club una posizione di forza, ma la volontà del giocatore pesa nelle valutazioni complessive. Il Sassuolo è disposto ad ascoltare proposte ritenute congrue, con una richiesta che si aggira intorno ai 20 milioni di euro, cifra già messa sul tavolo dal Sunderland la scorsa estate.

Se dovesse arrivare l’offerta giusta, il Calciomercato Sassuolo potrebbe finalmente chiudere il capitolo Laurienté, aprendo una nuova fase tecnica e progettuale per il futuro della squadra.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A