Calciomercato Sassuolo: è fatta per il ritorno in Serie A di Matic. Logiche e dettagli del colpo che porta il serbo in neroverde

Nemanja Matić torna a sorpresa in Italia, raggiungendo un accordo per unirsi al Sassuolo. Il centrocampista serbo, 37 anni, firmerà da svincolato un contratto annuale con opzione per una seconda stagione. L’operazione, come riportato da Sky Sport, si è concretizzata in tempi rapidi, a seguito di un incontro decisivo a Milano tra Matić, i suoi agenti, l’allenatore Fabio Grosso e l’amministratore delegato Giovanni Carnevali.

L’ufficialità dell’accordo è attesa a breve, dopo il superamento delle visite mediche. Matić ha già risolto il suo contratto con l’Olympique Lyonnais, chiudendo così la sua avventura in Francia. Il suo ritorno in Serie A arriva dopo una breve parentesi alla Roma, lasciata nel 2023, e le successive esperienze con Rennes e Lione.

L’operazione è stata sviluppata in tempi brevi, permettendo al Sassuolo di anticipare la concorrenza di altri club che avevano mostrato interesse per il giocatore, approfittando del suo status di svincolato. Nonostante l’interesse esterno e i dettagli economici ancora da definire, Matić ha espresso la sua volontà di sposare un progetto incentrato sui giovani, perfettamente in linea con le ambizioni del club emiliano.

L’arrivo di un giocatore del suo calibro rappresenta un colpo notevole per il Sassuolo, che si assicura un rinforzo d’esperienza per il centrocampo. Le sue qualità di regista, la sua fisicità e la sua leadership saranno fondamentali per la crescita dei talenti neroverdi e per dare stabilità a un reparto cruciale. La decisione di Matić di tornare in Italia è un segnale forte e conferma l’attrazione del nostro campionato anche per giocatori che, nonostante l’età avanzata, possono ancora fare la differenza ad alti livelli.