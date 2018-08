Calciomercato Sassuolo: Trotta nel mirino del Charleroi, c’è l’offerta

Lo Charleroi, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe presentato un’offerta al Sassuolo per il centravanti italiano Marcello Trotta

Il calciomercato in uscita è ancora attivo in Italia e le ultime trattative si stanno definendo proprio in questi frangenti. Le squadre stanno, difatti, negoziando le cessioni per sfoltire le rose o per fare cassa, tra queste c’è anche il Sassuolo che, secondo quanto riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb avrebbe ricevuto un’offerta per uno dei suoi giocatori. Il calciatore in questione è l’attaccante, appena tornato dal prestito al Crotone, Marcello Trotta, il quale non sembra più rientrare nei piani del tecnico De Zerbi che già dispone di diverse pedine sul fronte offensivo.

A bussare alla porta del club emiliano sarebbe stata la dirigenza della società belga del Charleroi che vorrebbe il ventiseienne centravanti in prestito con diritto di riscatto. La squadra belga adesso dovrà battere una folta concorrenza dato che sul giocatore sono finite numerose società spagnole. Adesso, dunque, questi ultimi giorni di mercato saranno decisivi per il futuro di Trotta che ormai sembra destinato a lasciare il Sassuolo