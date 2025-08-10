Calciomercato Sassuolo, ufficiale il colpo Candé: comunicato e dettagli. La nota della società neroverde che annuncia il colpo

Il Sassuolo rinforza la propria linea difensiva con un doppio colpo dal Venezia. Come anticipato nei giorni scorsi, il club neroverde ha definito l’acquisto a titolo definitivo del terzino sinistro Fali Candé (giù ufficiale) e del difensore centrale Jay Idzes, completando una significativa operazione di mercato con la società veneta. La doppia firma rappresenta una chiara volontà della dirigenza emiliana di puntellare un reparto cruciale in vista della prossima stagione di Serie A.

Fali Candé, difensore originario della Guinea-Bissau, è un volto già noto al massimo campionato italiano. Arrivato a Venezia lo scorso gennaio in prestito con diritto di riscatto dai francesi del Metz, si è subito messo in luce sulla corsia mancina per le sue doti di spinta e la sua grinta. Nonostante la stagione si sia conclusa con l’amara retrocessione del club arancioneroverde, Candé è riuscito a lasciare il segno, collezionando 17 presenze e togliendosi anche la soddisfazione di segnare una rete. Le sue prestazioni hanno convinto il Sassuolo a puntare su di lui per garantire corsa, dinamismo e una valida alternativa sulla fascia sinistra.

Insieme a lui, sbarca in Emilia Romagna anche il difensore olandese Jay Idzes. Centrale roccioso e abile nell’impostazione, Idzes è stato uno dei pilastri della difesa del Venezia e rappresenta il rinforzo ideale per aggiungere fisicità ed esperienza al pacchetto arretrato a disposizione del tecnico. Con questo doppio innesto, il Sassuolo si assicura due giocatori funzionali e complementari, pronti a dare il loro contributo fin da subito e a elevare il livello di solidità dell’intera squadra.

IL COMUNICATO – L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo, dal Venezia FC, le prestazioni sportive del calciatore Fali Candé (difensore, 1998).