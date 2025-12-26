Sassuolo News
Calciomercato Sassuolo, Muharemovic rischia nuovamente di andare via. Il pressing di quella squadra è tornato!
Il Calciomercato Sassuolo torna al centro dell’attenzione grazie al nome di Tarik Muharemovic, giovane difensore centrale bosniaco classe 2003 che sta attirando l’interesse di diversi top club. Il talento neroverde, attualmente in forza al Sassuolo, viene considerato uno dei profili più interessanti nel panorama difensivo emergente e il suo futuro potrebbe presto intrecciarsi con quello dell’Inter.
Nei corridoi di Viale della Liberazione il nome di Muharemovic circola con sempre maggiore insistenza. La dirigenza nerazzurra lo avrebbe individuato come un investimento ideale per la retroguardia del futuro: giovane, fisico, ma già dotato di una buona lettura difensiva. In quest’ottica, il Calciomercato Sassuolo potrebbe presto essere protagonista di una trattativa importante, soprattutto se le condizioni dovessero cambiare nelle prossime settimane.
Molto, infatti, dipende dalla situazione di Stefan de Vrij. Secondo quanto analizzato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il possibile addio del centrale olandese rappresenterebbe la chiave di volta dell’operazione. De Vrij starebbe valutando la possibilità di cambiare aria già nella finestra invernale per trovare maggiore continuità e non perdere terreno in ottica convocazione con la nazionale Oranje in vista del prossimo Mondiale.
Qualora l’ex Lazio dovesse lasciare l’Inter, la pista che porta a Muharemovic si riaccenderebbe immediatamente. In questo scenario, il difensore del Sassuolo passerebbe da semplice prospetto da valorizzare a rinforzo necessario, pronto a inserirsi nelle rotazioni difensive nerazzurre. Il Calciomercato Sassuolo, dal canto suo, osserva con attenzione: la società emiliana è consapevole del valore del giocatore e non intende privarsene facilmente.
Come sottolineato da Pedullà, “se De Vrij decidesse di andare via, può tornare in pista il discorso Muharemovic”. Un intreccio di mercato che potrebbe accendersi all’improvviso e che rende il Calciomercato Sassuolo uno dei più interessanti da seguire nei prossimi mesi, soprattutto sul fronte delle giovani promesse difensive.
