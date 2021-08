Calciomercato Spezia: agente di Reca in città. Intesa vicina con l’Atalanta

Calciomercato Spezia: atteso in città l’agente di Reca. Il difensore è valutato 2,5 milioni di euro dall’Atalanta

Lo Spezia incontrerà domani Marci Kubacki, agente di Arkadiusz Reca, per condurre la trattativa con l’Atalanta verso la fumata bianca.

Il club bergamasco chiede 2,5 milioni di euro, cifra che gli aquilotti sembrano intenzionati a sborsare. Dopo la stagione in prestito al Crotone, nuova esperienza in Serie A per Reca.