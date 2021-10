Calciomercato Spezia, in chiusura per lo svincolato Mirante

Antonio Mirante sarebbe pronto a tornare in campo: dovrebbe essere in chiusura il suo arrivo allo Spezia

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, Antonio Mirante sarebbe pronto a iniziare la sua nuova avventura allo Spezia. Il portiere ex Roma è svincolato e arriverebbe in Liguria a parametro zero. La società di Platek da gennaio non potrà operare sul calciomercato visto il blocco imposto dalla FIFA.