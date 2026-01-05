Calciomercato Spezia, chiuso il colpo in prospettiva a centrocampo: arriva Romano in prestito dalla Roma! I dettagli dell’operazione tra i 2 club

Lo Spezia guarda al futuro e pesca nella Capitale per rinforzare la rosa in vista del girone di ritorno. Secondo quanto rivelato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il club ligure ha praticamente chiuso l’operazione per portare in Serie B il promettente Alessandro Romano. Si tratta di un centrocampista centrale classe 2006, considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio della Roma, che in questa prima parte di stagione si è messo in luce con la maglia della Primavera a suon di gol, assist e prestazioni di spessore.

L’intesa tra le due società è stata raggiunta negli ultimi minuti e attende ormai solo la necessaria formalizzazione burocratica. Il giovane talento sarà presto a disposizione di Roberto Donadoni, tecnico esperto e maestro di calcio, pronto a guidarlo nel delicato salto tra i professionisti. Per gli Aquilotti, si tratta di un colpo mirato che aggiunge freschezza e qualità tecnica alla mediana, offrendo una nuova freccia all’arco della formazione bianconera.