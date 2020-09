Calciomercato Spezia, vicino l’acquisto di Verde

Calciomercato Spezia: i bianconeri sarebbero vicino all’acquisto di Daniele Verde

Lo Spezia si sta muovendo sul mercato così da regalare a mister Italiana una rosa adeguata per lottare per non retrocedere. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club bianconero sarebbe a un passo dal chiudere l’acquisto di Daniele Verde.

L’esterno cresciuto nel settore giovanile della Roma, attualmente all’AEK Atene, si è trasferito in Grecia la scorsa estate ma sarebbe pronto a tornare in Italia in prestito con diritto di riscatto.