Calciomercato, Tielemans chiama: «Voglio giocare in Champions League. Mi sento pronto a ottenere il massimo dalla mia carriera»

Il centrocampista del Leicester City Youri Tielemans ha concesso un’intervista al giornale belga Het Laatste Nieuws. Ecco le sue dichiarazioni, circa le voci che lo vedevano vicino al Manchester United.

LE PAROLE – «Non mi interessano le voci. Io voglio tirare fuori il meglio dalla mia stagione e finire il più in alto possibile con la squadra. Certamente, voglio giocare in Champions League, come ogni calciatore. Sono pronto a ottenere il meglio dalla mia carriera. Vedremo in estate, o in quella successiva».