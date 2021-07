Calciomercato Torino: alzata l’offerta al Crotone per Messias

Calciomercato Torino: il club granata continua a lavorare per raggiungere l’accordo con il Crotone per Junior Messias

Dopo aver piazzato Meité al Benfica, il Torino si è messo al lavoro per portare Junior Messias sotto la Mole.

Come riporta Tuttosport, i granata in queste ore hanno alzato l’offerta per cartellino del fantasista del Crotone fino a 8 milioni di euro e non sono disposti ad aspettare ancora a lungo. L’altro nome caldo per il mercato in entrata del Toro è quello di Marko Pjaca.