Pjaca Torino: il croato è vicinissimo ai granata. I dettagli

Pjaca sarebbe disposto a lasciare la Juve per approdare al Torino. Il croato è rimasto convinto dal progetto del tecnico Juric

Pjaca e il Torino si avvicinano sempre di più. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante croato della Juve avrebbe dato il suo benestare al trasferimento al club granata.

L’ex giocatore del Genoa, squadra in cui ha giocato l’ultima stagione in prestito, avrebbe anche declinato l’interesse della Dinamo Zagabria Il Torino vorrebbe prendere Pjaca in prestito. Nei prossimi giorni la trattativa può chiudersi.