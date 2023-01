Calciomercato Torino, c’è Basic per la mediana: pronto lo scambio

Calciomercato Torino, l’ultima idea per il centrocampo porta i granata sulle tracce di Toma Basic: pronto lo scambio

Come riportato da La Stampa, il Torino avrebbe messo nel mirino Toma Basic per rinforzare un centrocampo che molto presto potrebbe rimanere orfano di capitan Lukic.

Per convincere la Lazio a cedere il giocatore, che comunque non è un intoccabile, potrebbe essere inserito nella trattativa il cartellino di Sanabria, che in biancoceleste farebbe il vice Immobile.