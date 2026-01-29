Calciomercato Torino, fatta per Prati! Arriva in prestito con diritto di riscatto! Bloccato invece l’arrivo di Tchoca

Calciomercato Torino, colpo Matteo Prati: accordo in prestito con diritto di riscatto. Stop per Tchoca, tutto fermo

Il Torino ha definito l’arrivo di Matteo Prati, che si unirà alla squadra in prestito oneroso dal Cagliari. Il centrocampista classe 2003 è stato scelto come il profilo ideale per rinforzare la mediana in questi ultimi giorni di mercato.

La partenza anticipata di Asllani, destinato al Besiktas, ha accelerato le mosse del club granata. Il direttore sportivo Petrachi ha intensificato i contatti nelle ultime ore, portando rapidamente la trattativa con il Cagliari alla fase conclusiva.

Nella giornata di oggi i colloqui hanno registrato progressi decisivi, fino a raggiungere un accordo: Prati si trasferirà al Torino con un prestito oneroso e diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Restano da completare soltanto gli ultimi adempimenti formali prima che il giocatore possa iniziare la sua esperienza sotto la Mole.

Nel frattempo si è complicato l’arrivo del difensore brasiliano atteso da Marco Baroni. Nonostante fosse già sbarcato in Italia e avesse sostenuto le visite mediche, l’operazione è stata momentaneamente bloccata. Il giovane, cresciuto e affermatosi nel Corinthians, era stato ceduto dal club brasiliano in prestito con obbligo di riscatto, come comunicato dalla stessa società. La notizia è riportata da Di Marzio

