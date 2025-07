Calciomercato Torino, Ismajli è ufficiale: il comunicato e tutti i dettagli sull’operazione in entrata chiusa con l’Empoli

Il Torino mette a segno un colpo importante per la propria difesa, assicurandosi un giocatore di esperienza, sostanza e grande affidabilità per la Serie A. Il club granata ha infatti ufficializzato l’acquisto di Ardian Ismajli dall’Empoli, regalando al nuovo tecnico Marco Baroni il rinforzo di qualità che cercava per il reparto arretrato. L’operazione, condotta dal direttore sportivo Davide Vagnati, si inserisce perfettamente nella strategia del club di inserire elementi pronti e già abituati alle sfide del campionato italiano.

Ismajli, difensore roccioso e leader della nazionale albanese, rappresenta il prototipo del giocatore richiesto da Vanoli: forte fisicamente, aggressivo in marcatura e dotato di un’ottima intelligenza tattica. Dopo quattro stagioni da protagonista con la maglia dell’Empoli, dove si è affermato come uno dei centrali più costanti del nostro campionato, Ismajli arriva sotto la Mole nel pieno della sua maturità calcistica, pronto a diventare un pilastro della retroguardia granata. Il suo arrivo garantisce solidità e permette al Torino di rinforzare un reparto nevralgico con un profilo di sicuro rendimento, capace di guidare la linea e di non temere il confronto con gli attaccanti avversari.

IL COMUNICATO – «Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Ardian Ismajli, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione per la stagione successiva. Ismajli è nato a Majance, in Kosovo, il 30 settembre 1996. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del 2 Korriku, dal 2016 si è trasferito all’Hajduk Spalato, squadra con la quale ha esordito nel calcio professionistico il 14 maggio 2016 in occasione del match contro l’NK Zagabria. Con la formazione croata ha disputato 93 match, conditi da 2 gol e 2 assist, e ha preso parte anche alle sfide di qualificazione all’Europa League. Nel settembre 2020 il suo approdo in Italia, allo Spezia. Con i liguri ha collezionato 21 presenze, un gol e due assist. L’anno successivo è stato acquistato dall’Empoli, formazione con cui ha giocato le ultime quattro stagione per un totale di 106 presenze tra campionato e Coppa Italia.

Per lui, che nelle nazionali giovanili ha vestito sia la maglia del Kosovo che quella dell’Albania, anche 45 presenze e 3 gol con la nazionale maggiore dell’Albania. Tutto il Torino Football Club accoglie Ardian Ismajli con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!».