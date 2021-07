Calciomercato Torino, l’obiettivo in attacco è Messias

Il Torino punta a rinforzarsi nel reparto offensivo. Tra i nomi sulla lista di Juric c’è quello di Messias del Crotone

Movimenti in casa Torino. Il club granata, infatti, è pronto a chiudere per la cessione del centrocampista Soualiho Meitè al Benfica. Dopo il mancato riscatto da parte del Milan, il francese è finito nella lista degli esuberi del nuovo tecnico Juric, che ha dato il benestare alla cessione. L’ex rossonero è pronto ad unirsi al Benfica, che dovrebbe versare nelle casse granata una cifra tra i 7 e gli 8 milioni di euro.

Soldi che, secondo quanto riferito da Tuttosport, il club del presidente Urbano Cairo è già pronto a reinvestire sul mercato per rinforzare il reparto offensivo. Il nuovo mister ha richiesto l’arrivo di Junior Messias, pronto a lasciare il Crotone per un club di maggior blasone dopo la retrocessione in Serie B della formazione calabrese.