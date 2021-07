Calciomercato Torino, Messias difficile. Sirigu verso il Genoa

Difficile la trattativa per Messias: il Crotone chiede 15 milioni. Sirigu, invece, può finire a giocare al Genoa

Il Torino, dopo aver chiuso per Warming, avrebbe in lista ancora Messias. Il giocatore, come riferito da Gianluca Di Marzio durante Calciomercato l’Originale, piace molto al club granata. Tuttavia, il primo incontro tra Vagnati e gli emissari della squadra calabrese non sono stati proficui: i rossoblù valutano il cartellino del giocatore 15 milioni, pretese ora scese a 12. Ma la distanza è ancora tanta.

Su Sirigu, invece, si sarebbe aperta la pista che porta al Genoa. Il portiere, infatti, non rientra nei piani del Torino.