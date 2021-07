Calciomercato Torino, Pjaca obiettivo numero uno per l’attacco

Marko Pjaca è il primo nome sulla lista dei possibili acquisti granata. Un profilo sponsorizzato dal tecnico Juric

Manovre di mercato in casa Torino. Il club granata, su indicazione di mister Ivan Juric, vuole aggiungere alla rosa un altro attaccante. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Marko Pjaca, in uscita dalla Juventus che stavolta potrebbe cederlo a titolo definitivo.

A riportarlo è il quotidiano La Stampa, che fa il nome di Ivan Ilic come possibile alternativa. Per il serbo c’è però da battere la concorrenza dell’Hellas Verona.