Calciomercato Torino, Obrador si avvicina! C’è fiducia per l’arrivo del terzino sinistro del Benfica: svelata la formula

Calciomercato Torino, Obrador si avvicina! C’è fiducia per l’arrivo del terzino sinistro del Benfica: ecco la formula della possibile operazione

Il Torino continua a muoversi con decisione sul mercato invernale per puntellare la corsia mancina, individuando in Portogallo il profilo ideale per le esigenze tattiche della squadra. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dall’esperto Gianluca Di Marzio, cresce sensibilmente l’ottimismo in casa granata per la chiusura della trattativa che porta a Rafa Obrador. Il club di Urbano Cairo sta intensificando i contatti con il Benfica per trovare la quadra definitiva, e la sensazione è che l’intesa tra le parti sia ormai vicina, nonostante manchino ancora alcuni dettagli burocratici.

L’operazione per portare in Serie A il laterale iberico è stata impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto, una formula prudente che permette ai piemontesi di valutare il ragazzo sul campo prima di un eventuale investimento definitivo. Obrador, talento classe 2004, è un terzino sinistro di grande prospettiva tecnica: cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Deportivo La Coruna, ha affinato le sue doti nella prestigiosa “Fábrica” del Real Madrid prima di approdare a Lisbona. L’arrivo del giovane spagnolo regalerebbe nuova linfa ed energia alla fascia del Toro, garantendo un’alternativa di qualità per il futuro.