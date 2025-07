Calciomercato Torino: i due nomi per il dopo Milinkovic-Savic. I granata cercano un nuovo portiere per sostituire il partente serbo

Il Torino si prepara a un cambiamento epocale tra i pali. Con la partenza di Vanja Milinković-Savić, destinato a vestire la maglia del Napoli, la dirigenza granata è chiamata a individuare un sostituto affidabile a cui affidare la porta per la prossima stagione. La lista dei candidati è ricca di profili interessanti, ma anche di ostacoli, e secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il club sta monitorando con attenzione una nuova e intrigante pista internazionale.

I nomi più noti sul taccuino del Torino sono quelli di Wladimiro Falcone del Lecce, un profilo apprezzato e concreto, e di Elia Caprile. Arrivare a quest’ultimo, però, si preannuncia molto complicato: il Cagliari, dopo aver investito circa 8 milioni di euro per riscattarlo, ora valuta il suo cartellino quasi il doppio, una cifra che potrebbe essere fuori dalla portata delle casse granata.

Per questo motivo, il club sta valutando delle alternative e, come svelato da Pedullà, un profilo che sta guadagnando consensi è quello di Franco Israel. Portiere uruguaiano classe 2000, attualmente in forza allo Sporting CP con un contratto in scadenza nel 2027, Israel rappresenta un’opzione di grande prospettiva. La sua candidatura è resa ancora più interessante da un particolare non trascurabile: il giocatore conosce già l’Italia.

Infatti, Franco Israel è stato acquistato dalla Juventus nel 2018, rimanendo a Torino per ben quattro anni prima che il club bianconero lo cedesse allo Sporting. Questo trascorso nel calcio italiano lo rende un profilo meno esotico e potenzialmente più rapido nell’adattamento. La caccia al nuovo portiere del Torino è aperta, e il nome di Israel è da tenere in forte considerazione.