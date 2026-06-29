Calciomercato Torino: cosa sta succedendo per il rinnovo di Vlasic e c’è la clamorosa idea Acerbi in difesa a zero

Calciomercato Torino: novità importanti su Vlasic e Acerbi in chiave granata. Ecco gli ultimi sviluppi su queste trattative

Il Torino sta pianificando con estrema lungimiranza la fisionomia della rosa in vista della prossima stagione calcistica. Tra i protagonisti assoluti di questi giorni c’è senza dubbio Nikola Vlasic, autore di un Mondiale 2026 in costante crescita con la maglia della Croazia. Dopo un inizio comprensibilmente in sordina contro l’Inghilterra e la panchina contro il Panama, il numero 10 granata ha trovato la svolta firmando il gol decisivo nel successo per 2-1 contro il Ghana, regalando alla sua nazionale il pass per i sedicesimi di finale contro il Portogallo.

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Al rientro in Italia, per il trequartista è già previsto un summit cruciale con la dirigenza. Vlasic, reduce da un’ottima stagione da 9 gol e 5 assist complessivi tra Serie A e Coppa Italia, è il leader tecnico e carismatico a cui il nuovo allenatore Ignazio Abate intende consegnare le chiavi del centrocampo. Il Torino, che vanta già un’opzione di prolungamento fino al 2028, è intenzionato a sedersi al tavolo per blindarlo con un accordo ancora più a lungo termine.

Occasione in difesa: spunta il profilo di Francesco Acerbi

Parallelamente alle manovre sulla trequarti, i fari dei dirigenti si sono accesi sul reparto arretrato per garantire un innesto di spessore. Secondo quanto rivelato dalle colonne di Tuttosport, al club piemontese sarebbe stata prospettata la ghiotta opportunità di ingaggiare Francesco Acerbi. Il centrale classe ’88 si separerà ufficialmente dall’Inter alla scadenza del contratto, fissata proprio per domani, dopo cinque stagioni vissute da assoluto protagonista all’ombra di San Siro.

Nonostante l’età anagrafica, l’affidabilità del difensore rimane di altissimo livello, come testimoniato dalla storica rete contro il Barcellona nella semifinale di Champions League del maggio 2025. L’obiettivo del centrale è giocare per altre due stagioni prima di appendere gli scarpini al chiodo; resta da capire se la società granata deciderà di affondare il colpo.

L’ostacolo Arabia Saudita e la concorrenza in Serie A

La corsa alle prestazioni del difensore svincolato si preannuncia tuttavia competitiva. Sullo sfondo si registra il forte pressing di Simone Inzaghi, storico mentore del calciatore, che lo vorrebbe nuovamente con sé all’Al-Hilal in Arabia Saudita con un ricco contratto biennale. Le motivazioni puramente economiche potrebbero però passare in secondo piano: Acerbi e la sua famiglia manifestano infatti la chiara preferenza di rimanere in Italia.

In Serie A le alternative non mancano. Il Monza aveva avviato i primi corteggiamenti prima del cambio societario legato all’addio di Burdisso, mentre il Genoa ha effettuato un sondaggio precauzionale per tutelarsi in caso di cessione di uno tra Vasquez e Marcandalli. Il Torino osserva attentamente l’evoluzione dello scenario, pronto a far valere i propri argomenti tecnici.