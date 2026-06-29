Maresca è ufficialmente il nuovo allenatore del Manchester City! Le sue prime parole: «Opportunità brillante per me, voglio vincere»

Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City! Il comunicato ufficiale e le sue prime parole

Il Manchester City ha annunciato ufficialmente la nomina di Enzo Maresca come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico italiano ha sottoscritto un contratto triennale che lo legherà ai Citizens fino all’estate 2029. Per Maresca si tratta di un suggestivo ritorno all’interno di un ambiente che conosce alla perfezione: questa sarà infatti la sua terza esperienza nel club, dove fa ritorno forte di un importante bagaglio di successi ottenuti ai massimi livelli del calcio europeo.

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L’entusiasmo di Maresca: «Un’opportunità brillante»

Il nuovo manager non ha nascosto la propria soddisfazione per questa nuova avventura a Manchester, sottolineando l’assoluto valore organizzativo della società inglese. Queste le sue prime dichiarazioni ufficiali rilasciate ai canali del club:

“Il Manchester City è un club che conosco molto bene e avere la possibilità di allenare questa squadra è un’opportunità brillante per me. Il City è un club incredibilmente ben gestito. Tutto ciò che fanno è innovativo, pianificato e con uno scopo. Per un manager, è una situazione da sogno. Mi dà la coerenza di cui ho bisogno per svolgere efficacemente il mio lavoro. Questo sarà il mio terzo periodo qui. Conosco questo Club, conosco le richieste e conosco le aspettative. La qualità delle persone che lavorano qui è ciò che lo rende così speciale, e voglio ringraziarli per aver dimostrato fiducia nelle mie capacità. Non vedo l’ora di iniziare ad allenare i giocatori. Voglio che vinciamo, giochiamo un buon calcio e ci godiamo la pressione di rappresentare il Manchester City.”

Il plauso della dirigenza: una scelta naturale

La nomina del tecnico italiano ha incassato l’entusiasta approvazione dei vertici societari. Il presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, ha evidenziato come l’identità tattica e caratteriale del mister rispecchi fedelmente la filosofia aziendale:

“Enzo è qualcuno che ha sempre cercato opportunità per mettersi alla prova e avere successo nella sua carriera da allenatore. Porta una personalità, passione e intelligenza completamente allineate alle nostre esigenze. Sta tornando in un’organizzazione che è completamente in sintonia con la sua ambizione e la sua fame di successo e il suo ritorno al Manchester City è quindi un gradito passo naturale sia per lui che per il Club. Enzo eredita una rosa e un’organizzazione calcistica perfettamente adatte a riflettere ed evolvere il suo stile di calcio, e siamo tutti molto entusiasti di vedere l’impatto che potrà avere nel costruire ulteriormente sul successo del Club. Bentornato a casa, Enzo.”

A fargli eco sono state le parole dell’amministratore delegato Ferran Soriano, che ha ricordato il glorioso passato di Maresca all’interno dell’universo City e le sue recenti e vincenti tappe sulle panchine di Leicester e Chelsea:

“Enzo è stato il candidato più spiccato tra le nostre considerazioni. Conosciamo la sua personalità e la sua visione di come dovrebbe essere giocato il football. È un uomo con integrità, carisma e passione. Oltre ai suoi successi a Chelsea e Leicester, il suo curriculum con il City parla da sé. Ha gestito il nostro team EDS con distinzione ed è stato un contributore chiave alla storica stagione del Treble. Faremo in modo che riceva tutto ciò di cui ha bisogno per avere successo qui e siamo tutti molto entusiasti di vedere il suo impatto positivo sulla prossima fase dei progressi del Club.”