Il Paris FC di Immobile cambia allenatore: via Kombouaré e dentro Rosenior dopo il flop con il Chelsea

Il Paris FC ha scelto Liam Rosenior come nuovo allenatore al posto di Kombouaré dopo il flop con il Chelsea. Tutti i dettagli

Il Paris FC si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione tecnica in vista della prossima stagione. Secondo quanto rivelato da RMC Sport, la dirigenza del club parigino ha avviato una fitta serie di colloqui conoscitivi con Liam Rosenior, ex tecnico di Chelsea e RC Strasburgo. L’allenatore inglese è balzato improvvisamente in cima alla lista dei desideri dei francesi per raccogliere la pesante eredità di Antoine Kombouaré, ormai destinato a separarsi definitivamente dalla panchina della compagine capitolina.

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Il bilancio di Kombouaré: una salvezza tranquilla

Come precedentemente anticipato in settimana dal quotidiano Le Parisien, l’avventura di Kombouaré alla guida del Paris FC è ormai giunta ai titoli di coda. L’ex manager di Paris Saint-Germain e Nantes era approdato sulla panchina del club a fine febbraio, chiamato d’urgenza per raddrizzare un’annata che si stava facendo pericolosamente complicata sul piano dei risultati.

Subentrato a Stéphane Gilli in un momento in cui la squadra si trovava pienamente invischiata nella drammatica lotta per non retrocedere, il tecnico francese è stato capace di stabilizzare l’ambiente e traghettare il gruppo verso acque decisamente più tranquille. Sotto la sua sapiente gestione, i parigini hanno chiuso il campionato all’11° posto in classifica, con un rassicurante vantaggio di 12 punti sopra la zona calda degli spareggi retrocessione. Nonostante l’ottimo lavoro svolto per mantenere stabile la nave, il futuro del mister non sarà all’ombra dello Stade Jean Bouin.

La tentazione Liam Rosenior per il nuovo ciclo

Con l’imminente inizio del raduno per la preparazione pre-campionato, la dirigenza ha accelerato le grandi manovre per l’ingaggio del successore. La scelta della proprietà sembra ricadere proprio sul profilo internazionale di Rosenior. All’inizio di questo mese, la testata L’Équipe aveva riferito che il tecnico inglese manifestasse la chiara intenzione di prendersi un periodo di pausa totale dal rettangolo verde, in seguito alla conclusione della sua avventura sportiva con il Chelsea avvenuta nel corso della primavera.

Tuttavia, le ultime verifiche di mercato tracciano uno scenario ben differente: i contatti tra l’allenatore e i vertici del Paris FC sono reali, avanzati e già in corso. L’ex tecnico dello Strasburgo si starebbe lasciando affascinare dall’ambizioso progetto della società, decisa a strutturare un organico competitivo. Le prossime ore saranno decisive per capire se questi colloqui preliminari si trasformeranno nella firma di un contratto ufficiale.