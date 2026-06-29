Mercato Como, tutti pazzi per Baturina ma i lariani hanno preso questa decisione. Caccia al centrale da Champions, spunta Davinson Sánchez

Mercato Como, dalla decisione sul futuro di Baturina al colpo in difesa in vista della prossima Champions League. Focus sui movimenti dei lariani

Calciomercato Como news: la società lombarda si sta affermando come una delle realtà più solide, intriganti e ambiziose del panorama calcistico italiano ed europeo. Dopo una stagione esaltante, la dirigenza lariana si trova ora a dover gestire i primi, inevitabili assalti di mercato nei confronti dei propri gioielli più splendenti, pianificando contemporaneamente colpi di esperienza internazionale per presentarsi al meglio sul grande palcoscenico continentale.

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L’esplosione tattica con Cesc Fabregas e il tandem con Nico Paz

L’impatto dell’ex talento della Dinamo Zagabria, Martin Baturina, con la realtà della Serie A non è stato immediato. Inizialmente, il classe 2003 ha dovuto affrontare un fisiologico periodo di adattamento, faticando a trovare continuità nell’undici di partenza. Con il passare delle settimane, tuttavia, il centrocampista croato è riuscito a ritagliarsi un minutaggio più elevato, mettendo in mostra qualità balistiche e un’intelligenza tattica fuori dal comune.

Le sue prestazioni di assoluto spessore hanno letteralmente stregato l’allenatore Cesc Fabregas, che ha trovato la quadratura perfetta del reparto mediano schierandolo al fianco dell’altro gioiello di casa, Nico Paz. Il bilancio complessivo della sua straordinaria annata parla chiaro: il croato è sceso sul rettangolo verde in 34 occasioni, impreziosendo il suo score personale con la bellezza di 8 gol complessivi.

Il retroscena di mercato: l’assalto del Tottenham e la richiesta del Como

La vertiginosa crescita del ragazzo ha inevitabilmente attirato l’attenzione delle superpotenze europee. Secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, oltre ai sondaggi effettuati da Aston Villa e Bayern Monaco, il club che si è mosso con maggiore decisione è stato il Tottenham, formazione guidata in panchina da Roberto De Zerbi.

Davanti alle insistenti avances britanniche, la società lariana ha alzato un vero e proprio muro invalicabile. Le proposte economiche giunte sulla scrivania della dirigenza hanno toccato la spaventosa cifra di 55 milioni di euro. Tuttavia, la risposta della proprietà è stata perentoria: il club vuole trattenere il croato e per un’eventuale cessione la richiesta base parte da 80 milioni di euro. Acquistato nell’estate del 2025 per 18 milioni, il suo valore è oggi più che quadruplicato, ma il suo futuro sarà ancora allo Stadio Sinigaglia.

Obiettivo difesa: i profili di Davinson Sánchez e Trevoh Chalobah

Parallelamente alle blindature a centrocampo, i fari della dirigenza sono accesi anche sul reparto arretrato per l’acquisto di un centrale da Champions League. In cima alla lista dei desideri sono finiti i nomi di Trevoh Chalobah e dell’esperto Davinson Sánchez, entrambi attualmente in corsa per una maglia da titolare al centro della retroguardia azzurra secondo Fabrizio Romano. Ad oggi, tuttavia, la pista che porta al difensore colombiano appare complessa: i costi per Sánchez, valutando l’esborso complessivo tra le richieste del cartellino e le pretese legate allo stipendio, rimangono decisamente elevati. La dirigenza valuta attentamente i margini di manovra, decisa a regalare a Fabregas un innesto di assoluto spessore internazionale.