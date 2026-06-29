Il PSG prenota Diomande: respinto l’assalto del Liverpool, l’ivoriano ha scelto Parigi. Ultimissimi sviluppi sul maxi-affare!

Diomande verso il Psg: preferito il club francese rispetto al Liverpool. Novità importanti sul classe 2006 ivoriano, cos’è successo

Calciomercato news: Diomande ha le idee chiare sul proprio futuro. Il diciannovenne esterno offensivo ivoriano, attualmente in forza al Lipsia, ha preso una decisione definitiva in vista del mercato estivo: in caso di partenza dalla Germania, la sua unica destinazione gradita è il Paris Saint-Germain. Nonostante le lusinghe insistenti della Premier League, il talento africano ha deciso di voltare le spalle al Liverpool, preferendo accasarsi alla corte dei bicampioni d’Europa.

Il giocatore è rimasto profondamente affascinato dal progetto tecnico e societario del PSG. La visione delineata dal presidente Nasser Al-Khelaifi e dal consigliere sportivo portoghese Luís Campos ha fatto breccia nelle ambizioni del ragazzo, entusiasta all’idea di poter lavorare sotto la rigida e vincente guida tattica di Luis Enrique. Nella mente di Diomande, il trasferimento nella capitale francese rappresenta la piattaforma perfetta per competere costantemente per i trofei più prestigiosi e, in prospettiva futura, cullare il sogno di vincere il Pallone d’Oro.

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Il fascino del club transalpino ha così superato la potenza economica del Liverpool. I Reds avevano manifestato l’intenzione di fare sul serio per assicurarsi uno dei prospetti più brillanti del panorama mondiale, arrivando a mettere sul piatto una cifra che si aggira intorno ai 100 milioni di euro. Un’offerta monstre che, tuttavia, si è scontrata con il muro eretto dal Lipsia. La dirigenza tedesca ha respinto l’assalto, fissando il prezzo del cartellino a non meno di 130 milioni di euro. Nel frattempo, il club della Red Bull sta persino tentando la difficile strada del rinnovo contrattuale, sebbene l’attuale accordo con il giocatore sia già blindato fino al giugno 2030.

Diomande si è imposto all’attenzione globale grazie a doti atletiche e tecniche fuori dal comune. Capace di agire su entrambe le corsie esterne, l’ivoriano fa di una velocità stordente la sua arma letale. Nella passata stagione in Bundesliga ha impressionato tutti collezionando 12 reti e 9 assist in 33 presenze, trascinando il Lipsia al terzo posto in classifica e garantendo alla squadra la fondamentale qualificazione alla prossima UEFA Champions League.