Chi è Omar Traoré, prossimo acquisto dell’Udinese in difesa. Storia e caratteristiche tecniche del possibile innesto per Runjaic

Chi è Omar Traoré, la storia e le caratteristiche tecniche del futuro difensore dell’Udinese. Tutto quello che c’è da sapere

Calciomercato Udinese: i friulani accelerano sul fronte delle trattative estive per puntellare la propria linea difensiva. La dirigenza friulana è infatti in fase avanzata di negoziazione per assicurarsi le prestazioni di Omar Haktab Traoré, solidissimo terzino destro di proprietà dell’Heidenheim Secondo Fabrizio Romano, l’operazione sta procedendo spedita con l’obiettivo di consegnare nel minor tempo possibile al tecnico Kosta Runjaić un rinforzo di assoluto spessore fisico e atletico sulla corsia laterale, ideale per i ritmi e i meccanismi tattici che l’allenatore intende implementare a Udine.

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Dalla gavetta alla Bundesliga: la storia di Traoré

Nato a Osnabrück il 4 febbraio 1998, Omar Traoré possiede la doppia cittadinanza tedesca e togolese. Cresciuto calcisticamente nei vivai della Bassa Sassonia, il difensore ha compiuto una lunga e formativa gavetta nelle serie minori tedesche prima di imporsi stabilmente ad alti livelli. Dopo le prime esperienze con le maglie di Rödinghausen e Uerdingen, la sua prima vera consacrazione è avvenuta con il ritorno al VfL Osnabrück, dove si è imposto come uno dei laterali più continui della categoria.

Il definitivo salto di carriera si è concretizzato nell’estate del 2023, anno del suo trasferimento all’Heidenheim, club con cui ha debuttato in Bundesliga. Traoré si è rivelato un elemento fondamentale per la clamorosa e storica favola dei tedeschi, capaci non solo di stabilizzarsi nella massima serie ma di conquistare una clamorosa qualificazione alle competizioni europee. Nelle ultime stagioni in Germania, il classe ’98 ha accumulato una preziosa esperienza, dimostrando affidabilità e grande tenuta mentale.

Identikit tecnico: dinamismo e fisicità per i friulani

Dal punto di vista tattico, Omar Traoré è un terzino destro naturale, dotato di una struttura fisica imponente e di una straordinaria resistenza atletica. Alto 1,87 metri, abbina alla solidità nei duelli individuali una spiccata capacità di spinta, corsa e progressione palla al piede lungo la fascia.

La sua spiccata duttilità rappresenta un fattore chiave per lo scacchiere dell’Udinese: pur nascendo come difensore in una linea a quattro, ha dimostrato di saper agire con ottimi risultati anche come esterno a tutta fascia in un centrocampo a cinque. Per Runjaić si tratterebbe del profilo ideale: un giocatore di passo, intenso e tatticamente disciplinato, pronto a dare nuova linfa alla corsia destra friulana.