Clamoroso assalto del Barcellona a Harry Kane: è lui il nome grosso per il dopo Lewandowski. La strategia dei blaugrana, e il piano B…

Il Barcellona pensa a Harry Kane per sostituire Robert Lewandowski. Il piano dei blaugrana per arrivare all’attaccante inglese

Calciomercato news: il Barcellona è pronto a scuotere la sessione estiva con un obiettivo di primissimo livello planetario. I blaugrana, sotto la guida tecnica di Hansi Flick, si trovano alla disperata ricerca di un nuovo punto di riferimento offensivo dopo l’addio di Robert Lewandowski, il quale ha già raggiunto un accordo formale per trasferirsi in MLS e unirsi ai Chicago Fire. La dirigenza catalana ha individuato in Harry Kane il profilo ideale per ereditare la pesante eredità del polacco al centro dell’attacco.

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Strategie finanziarie e la resistenza del Bayern Monaco

Secondo quanto rivelato dal Daily Mail, il Barcellona ha pianificato di approfondire concretamente la situazione non appena si sarà conclusa la partecipazione della nazionale inglese ai Mondiali 2026. Nonostante le ben note difficoltà di bilancio, il club spagnolo sta studiando formule creative per finanziare il trasferimento dell’attaccante trentaduenne, forte del fatto che il giocatore si trova a un solo anno dalla scadenza del suo contratto.

Dal canto suo, il Bayern Monaco rimane fiducioso di poter trattenere il proprio fuoriclasse, acquistato nel 2023 per circa 100 milioni di euro e reduce da una stagione mostruosa da 61 gol in 51 partite. I primi contatti con l’entourage del bomber hanno registrato una netta chiusura iniziale, con il giocatore che si professa felice in Germania, ma il Barcellona è determinato a fare di tutto qualora si aprissero spiragli dopo la rassegna in Nord America.

Testa ai Mondiali: Kane trascina l’Inghilterra di Tuchel

Al momento, qualsiasi decisione di club è rimandata. Il centravanti è interamente focalizzato sulla fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo sotto la gestione di Thomas Tuchel. Kane ha già segnato tre reti nei gironi, diventando il miglior marcatore all-time della nazionale inglese nella storia dei Mondiali a quota 11 gol complessivi.

In vista del match dei sedicesimi ad Atlanta contro la RD Congo, l’attaccante ha confessato a BBC Sport: “La Coppa del Mondo è la competizione più grande che giochiamo come calciatori professionisti, quindi arrivare a 11 gol è una sensazione di orgoglio. Voglio solo godermi questo momento con la squadra. Non do mai per scontati questi momenti. Un altro buon traguardo da raggiungere, e spero che non sia l’ultimo in questo torneo.”

Il piano B porta a Julián Álvarez

Se la pista che porta al capitano inglese dovesse rivelarsi troppo complessa, il Barcellona tiene aperte altre prestigiose opzioni per l’impianto tattico di Flick. L’alternativa principale risponde al nome di Julián Álvarez, stella dell’Atlético Madrid. L’ottimismo attorno all’attaccante argentino è cresciuto in seguito ai recenti commenti del giocatore relativi alla volontà di lasciare i Colchoneros. Che si tratti di Kane o di Álvarez, la Catalogna si appresta a compiere un imponente sforzo economico.