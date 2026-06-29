Il flop Mondiale gela il mercato di Ché Adams: quale futuro per l’attaccante del Toro?

Il contratto in scadenza e il no ai 4 milioni del Venezia: la dirigenza granata cerca una soluzione per il futuro di Ché Adams

Delusione è l’unica parola per descrivere lo stato d’animo di Ché Adams dopo l’eliminazione della sua Scozia dal Mondiale, anche se lui una parte l’ha avuta nel gol di McGinn che ha regalato l’unica vittoria contro Haiti. I britannici hanno sperato fino all’ultimo di rientrare tra le otto migliori terze, ma una differenza reti di -3 è risultata fatale. Dopo il 3-0 incassato dal Brasile, Adams e compagni hanno dovuto attendere giorni per il verdetto definitivo. Ora, smaltita l’amarezza e in vista delle vacanze, l’attaccante deve affrontare un nodo cruciale: il suo futuro. L’analisi odierna di Tuttosport.

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Il nodo contratto e le sirene di mercato. L’avventura di Adams al Torino sembra arrivata al capolinea. Il suo contratto scadrà tra un anno e il presidente Urbano Cairo vuole evitare di perderlo a parametro zero. Nonostante le recenti dichiarazioni di facciata del patron granata (“Vogliamo tenere Adams, spero voglia restare“), le strade sono destinate a separarsi.

L’attaccante guarda volentieri a un ritorno in terra britannica, ma al momento latitano le offerte. Si registra solo un sondaggio del Wolverhampton, squadra però appena retrocessa in Championship. L’unica proposta ufficiale è arrivata dall’Italia: il Venezia ha messo sul piatto 4 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo bassa e rispedita immediatamente al mittente da Cairo.

Un Mondiale opaco e un’eredità pesante. A complicare i piani di cessione ci si è messo un Mondiale decisamente sottotono. Titolare a secco contro Haiti e Marocco, lo scozzese ha giocato solo i minuti di recupero contro il Brasile, mancando la vetrina internazionale che avrebbe fatto lievitare il suo cartellino. Ora spetterà alla dirigenza granata e all’entourage del giocatore trovare una sistemazione adeguata.

Se l’addio dovesse concretizzarsi, il Torino dovrà sostituire un attaccante che ha comunque lasciato il segno. Nei suoi due anni in granata, Adams ha collezionato 10 reti totali nella prima stagione e 8 nella seconda. Gol spesso pesantissimi: dalle reti decisive contro Lecce e Pisa, fino all’indimenticabile zampata nell’ultimo derby contro la Juventus, fondamentale per completare la rimonta da 0-2 a 2-2.