Il Torino è pronto a una rivoluzione e a novità importanti per quanto riguarda il calciomercato e la rete di Scouting, ecco la decisione presa da Cairo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società granata avrebbe infatti trovato l’accordo con Pecini, ex Spezia, e la sua società di scouting. L’ex ds dei liguri forte di un incredibile bagaglio di conoscenze in tutto il mondo, a capo di una rete eccezionale e chiaramente molto ampia di talent scout, segnalatori, collaboratori a vario titolo, amici fidati, ha creato dunque una società di scouting su scala mondiale, la Scouting Department. Accordi con un solo club per nazione: in Italia, il Torino con un contratto biennale steso nei minimi dettagli e approvato da tutti, legali compresi; nei prossimi giorni le firme, dopo i tanti incontri con Vagnati e ovviamente anche con Cairo.