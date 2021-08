Calciomercato Torino, si lavora allo scambio tra Zaza e Simeone

Calciomercato Torino, i granata al lavoro con il Cagliari per lo scambio che coinvolgerebbe Zaza e Simeone: i dettagli

Come riportato da Tuttosport, il Torino è in cerca di un attaccante per rinforzare il reparto offensivo. L’utlima idea porta a Giovanni Simeone, in uscita dal Cagliari, sul quale è forte anche l’interesse dello Zenit. Per battere la concorrenza russa la società granata è pronta a proporre uno scambio.

Il cartellino di Simone Zaza, altro giocatore che nella sua società non ha convinto in pieno, più due o tre milioni di conguaglio. Questa è la proposta per tentare di vincere le resistenze dei rossoblu, titubanti vista l’età dei due giocatori (30 anni per l’italiano, 26 l’argentino).