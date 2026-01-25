Calciomercato Torino, scatto a sorpresa per Tchoca del Corinthians: l’alternativa resta Jappert

Calciomercato Torino, sprint inatteso per Tchoca del Corinthians: sullo sfondo rimane l’opzione Jappert

Il Torino ha deciso di accelerare in maniera decisa per Tchoca, difensore brasiliano classe 2003 attualmente in forza al Corinthians. Il giovane centrale è diventato uno degli obiettivi prioritari per rinforzare il reparto arretrato, e nelle ultime ore la trattativa ha registrato passi avanti significativi.

Secondo quanto riportato da Di Marzio, le parti sarebbero ormai molto vicine a un accordo, anche se manca ancora il via libera definitivo da parte del club brasiliano. Il Torino attende l’ok formale del Corinthians per poter programmare il viaggio del giocatore in Italia e procedere con le visite mediche, step fondamentale qualora l’ultima offerta presentata dai granata venisse accettata.

Nel caso in cui l’operazione dovesse complicarsi o non andare a buon fine, il Torino ha comunque già predisposto un piano alternativo. Resta infatti viva l’opzione Jappert, mantenuta in stand-by proprio per non farsi trovare impreparati in vista degli ultimi giorni di mercato

